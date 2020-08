Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 6 agosto (Di giovedì 6 agosto 2020) I numeri coronavirus 6 agosto riconfermano la situazione di ieri e, anzi, la peggiore. Se nella giornata di ieri la situazione è stata negativa a causa di un focolaio nel Mantovano che ha contribuito i nuovi contagi a salire di ben 384 unità. Nella ultime 24 ore, invece, il numero di nuovi contagiati è pari a più di 400 e le vittime arrivano a quota 6. Le persone attualmente positive sono 12.694 e le vittime di oggi portano il numero di persone morte da inizio pandemia a 35.187. I dimessi/guariti della giornata di oggi sono 347. I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono quasi 60 mila (precisamente 58.673). LEGGI ANCHE >>> cosa c’è di positivo e cosa c’è di ... Leggi su giornalettismo

