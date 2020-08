Coronavirus ultime notizie: atti Covid Cts, governo toglie il segreto (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus ultime notizie: gli atti del Comitato tecnico scientifico sul Covid sono stati desecretati e saranno resi pubblici nella giornata di oggi, giovedì 6 agosto 2020, dalla Fondazione Einaudi che li aveva richiesti da tempo. La risoluzione arriva dopo giorni di polemiche e tensioni, con una iniziale resistenza da parte di Palazzo Chigi che si era opposto alla desecretazione degli atti del Cts, resistenze che avevano suscitato non poche polemiche tra l’opposizione e non solo. Ultimo a richiedere la desecretazione della documentazione il Copasir. Alla fine Palazzo Chigi ha ceduto e ha fornito alla Fondazione Einaudi i documenti richiesti che saranno resi pubblici nella giornata di oggi. Coronavirus ultime notizie: ... Leggi su termometropolitico

rtl1025 : ?? #Coronavirus in #Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un tot… - Agenzia_Ansa : Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 15… - fanpage : In Puglia la prima fabbrica pubblica di mascherine d’Italia: “Costeranno massimo 26 centesimi” - fisco24_info : Coronavirus ultime notizie. Negli Usa altri 1.260 morti in un giorno, Brasile a quota 200mila entro ottobre: ? Reco… - Adriano48R : RT @fanpage: In Puglia la prima fabbrica pubblica di mascherine d’Italia: “Costeranno massimo 26 centesimi” -