Coronavirus, Trump assicura: “Vaccino prima della fine del 2020” (Di giovedì 6 agosto 2020) Continua l’emergenza da Coronavirus, con Trump che assicura un vaccino prima del termine dell’anno. Ma Twitter blocca l’account del tycoon per fake news. Non si arresta l’emergenza mondiale da Coronavirus, con gli Usa di Donald Trump come paese più colpito dalla pandemia. Ad oggi infatti, la potenza a stelle e strisce ha quasi raggiunto i … L'articolo Coronavirus, Trump assicura: “Vaccino prima della fine del 2020” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

