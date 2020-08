Coronavirus, Speranza: “Nel mondo un milione di casi a settimana, Italia messa meglio. Ma battaglia non è vinta” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA – “Nel mondo la situazione è sicuramente più difficile, a livello globale ci sono circa un milione di nuovi casi a settimana. Siamo a 19 milioni di casi a livello globale, il numero dei decessi ha superato quota 700mila”. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento del Covid-19.“ITALIA MESSA OGGETTIVAMENTE MEGLIO DI ALTRI” Leggi su dire

