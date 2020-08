Coronavirus, Speranza: in Italia dati più bassi dell'Unione europea (Di giovedì 6 agosto 2020) Secondo l'Ecdc, il Centro europeo per il controllo delle malattie, in Italia ci sono 5,2 casi di Coronavirus per 100mila abitanti, il più basso in Europa. A riferirlo è il ministro della Salute, ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Speranza Coronavirus, Speranza: "Italia tra Paesi che meglio sono riusciti a contenere contagi" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Coronavirus, il parere del Comitato tecnico scientifico sul distanziamento sui treni regionali, le fiere e le discoteche

Termoscanner non obbligatori, ma deve rimanere il divieto di uscire se si ha la febbre oltre 37,5; la capienza dei treni, anche regionali, va tenuta al 50 per cento; gli aerei possono invece viaggiare ...

