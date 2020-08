Coronavirus, Spallanzani Roma, 56 nuovi ricoveri: “vaccino a fine 2021” (Di giovedì 6 agosto 2020) Non sono bassi, i numeri dello Spallanzani di Roma, il Coronavirus preoccupa ancora. Interviene anche l’infettivologo, Massimo Galli Ospedale Spallanzani (Fonte foto: Getty Images)Bollettino medico odierno dell’ospedale Leonardo Spallanzani di Roma: “In questo momento sono ricoverati presso il nostro Istituto 56 pazienti. Di questi 45 sono positivi al tampone per la ricerca del Sars-Cov-2, 11 sottoposti ad indagini”. Non sono affatto numeri bassi e che lascerebbero pensare ad un ottimismo per il futuro prossimo. “Due pazienti necessitano di Terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio – Si legge ancora nella nota dell’ospedale Romano – o presso altre strutture territoriali sono a questa ... Leggi su chenews

