Coronavirus, Ryanair rischia lo stop dei voli (Di giovedì 6 agosto 2020) Mancato rispetto delle normative anti Covid: questa la pesante contestazione dell'Enac, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, a Ryanair, che è stata ufficialmente avvertita: Enac è pronta a sospendere i voli se la compagnia low cost non si adeguerà alle prescrizioni sanitarie vigenti. Coronavirus, rischio stop per Ryanair L'Enac – si legge nella lettera inviata a …

