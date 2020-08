Coronavirus, quasi del tutto estinto il focolaio «bulgaro» di Mondragone (Di giovedì 6 agosto 2020) ?È quasi «spento» il focolaio di Coronavirus esploso a Mondragone tra fine giugno e inizio luglio nel quartiere noto come «Palazzi Ex Cirio», abitato in buona parte... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quasi Coronavirus mondo: quasi 19 milioni i casi. Germania, test per chi arriva da zone a rischio La Stampa Coronavirus Caserta, a Mondragone restano 4 positivi: focolaio quasi estinto

Restano soltanto quattro persone ancora positive al coronavirus: il focolaio di Mondragone, che aveva portato all'istituzione di una nuova zona rossa, è ormai quasi completamente estinto. L'allarme ...

Cinema post lockdown: i dati che emergono dai Box Office mondiali

Ma c’è una buona notizia: quasi la metà dei cinema del mondo è ormai tornata in funzione, secondo i nuovi dati di Gower Street Analytics. Ciò dovrebbe dare sollievo a espositori e distributori che, ...

