Coronavirus, prolungato lo stop alle crociere negli Usa (Di giovedì 6 agosto 2020) Il presidente di Clia, Bari Golin-Blaungrud, ha detto a Usa Today che il posticipo al 31 ottobre è stato necessario per avere più tempo per studiare insieme con gli esperti un protocollo che assicuri ... Leggi su ilsecoloxix

MiTomorrow : Secondo le voci giunte dal Governo l'obbligo della mascherina sarà prolungato fino alla fine del mese.… - JohnHard3 : RT @REstaCorporate: Chi invita ad abbassare la guardia sul #COVID19 è folle, lo #statodiemergenza da poco prolungato da #Conte è sacrosanto… - REstaCorporate : Chi invita ad abbassare la guardia sul #COVID19 è folle, lo #statodiemergenza da poco prolungato da #Conte è sacros… - Paba6720 : RT @laperlaneranera: I diversi aspetti della censura di Stato. Prolungato lo Stato di Emergenza fino al 15 Ottobre? Cosi da non rimandare 3… - angel_other : RT @laperlaneranera: I diversi aspetti della censura di Stato. Prolungato lo Stato di Emergenza fino al 15 Ottobre? Cosi da non rimandare 3… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus prolungato

Il Secolo XIX

New York, 06 ago 20:58 - (Agenzia Nova) - Anthony Fauci, membro della task-force anticoronavirus della Casa Bianca, ha detto che se il paese affronterà la sfida del Covid in modo unito, gli Stati ...Americano che lasci, americano che trovi. Che il brand As Roma faccia gola negli States è ormai risaputo da anni, da quando i tifosi romanisti hanno accolto Thomas DiBenedetto e i suoi soci per il nuo ...