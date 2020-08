Coronavirus, Palazzo Chigi rimuove il segreto sui verbali del Comitato tecnico scientifico. Da oggi si possono consultare sul sito della Fondazione Einaudi (Di giovedì 6 agosto 2020) Palazzo Chigi scegli la trasparenza rimuovendo, dopo le polemiche delle ultime settimane e il ricorso al Tar della Fondazione Einaudi, il segreto dai verbali del Comitato tecnico scientifico su cui sono stati basati i Dpcm con le misure di contenimento adottati dal premier Giuseppe Conte durante l’emergenza Coronavirus. La Fondazione Einaudi, in una nota, ha annunciato la pubblicazione dei documenti sul proprio sito (qui) dopo averli ricevuti via Pec dal capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Il Governo, si legge ancora nella nota della Fondazione, ... Leggi su lanotiziagiornale

