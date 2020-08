Coronavirus, ora per Trump le mascherine sono ‘patriottiche’: il negazionismo non paga (Di giovedì 6 agosto 2020) Donald Trump stupisce tutti invitando calorosamente gli americani a indossare la mascherina. Questa retromarcia, come ogni buon cambiamento di posizione in comunicazione politica, è avvenuta gradualmente. Dall’inizio dell’emergenza Covid non avevamo mai visto il presidente degli Stati Uniti indossare la mascherina in pubblico, fino all’11 luglio quando durante una visita all’ospedale militare Walter Reed ha deciso di portarla in favore di fotocamera. Un primo passo verso la retromarcia. Circa una settimana dopo ha poi twittato una foto in cui è ritratto con la mascherina e ha introdotto una parola chiave importante in questa nuova narrazione, il patriottismo. “Molte persone sostengono che sia patriottico indossare una mascherina facciale quando non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Non c’è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ora Coronavirus, Usa: altri 1.260 morti - Ultima Ora Agenzia ANSA Coronavirus, a Roma tra i nuovi casi ci sono anche i giovani: due sono fratelli

Coronavirus, 700mila morti nel mondo: uno ogni 15 secondi. Malissimo Spagna e Usa, a New York si pensa ai varchi

I casi sono tutti n Asl Roma 3 dove nella giornata di mercoledì sono stati registrati tre nuovi casi. Si tratta di una ragazza di 19 anni con link ad un caso già noto e isolato e due casi di un ragazz ...