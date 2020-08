Coronavirus: online i verbali del Comitato tecnico scientifico (Di giovedì 6 agosto 2020) AGI - Sono stati pubblicati sul sito della fondazione Luigi Einaudi i verbali desecretati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri prodotti dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza del Coronavirus e che sono alla base delle diverse misure adottate attraverso i dpcm. Si tratta di 5 verbali per oltre 200 pagine di testo firmati dal Comitato istituito con un'ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile il 3 febbraio scorso. I cinque verbali sono datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020. Leggi su agi

