Coronavirus, online gli atti desecretati del Cts: 5 verbali per oltre 200 pagine (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono quelli prodotti dal Comitato tecnico scientifico per l'emergenza sanitaria e sono alla base delle decisioni prese con i Dpcm. desecretati da Palazzo Chigi Leggi su repubblica

ROMA - Cinque verbali per oltre 200 pagine sono stati pubblicati sul sito della fondazione Luigi Einaudi, dopo essere stati desecretati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sono quelli prodott ...

