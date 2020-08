Coronavirus, online gli atti Cts secretati. Mancano i verbali sulla zona rossa ad Alzano e Nembro. Nessuna menzione di lockdown nazionale (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (6 agosto)Sono online, sul sito della Fondazione Einaudi, i documenti prodotti dal Comitato Tecnico Scientifico sul periodo dell’emergenza Covid-19, alla base della stesura dei Dpcm del governo. atti non più segreti, dunque, che ora faranno luce sulle ombre avanzate dalle polemiche riguardo la gestione del governo dell’emergenza Coronavirus e dall’opposizione sulla decisione del governo, in un primo momento, di non renderli pubblici. I cinque verbali sono datati 28 febbraio, 1 marzo, 7 marzo, 30 marzo e 9 aprile 2020 e ripercorrono alcuni dei momenti chiave dell’emergenza. Il grande assente dei documenti diffusi sono le discussioni relative alla mancata zona rossa ad Alzano e ... Leggi su open.online

