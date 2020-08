Coronavirus, Oms: “Il mondo spende miliardi contro il terrorismo, investa per prepararsi alle pandemie” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Il mondo spende miliardi ogni anno per prepararsi a potenziali attacchi terroristici, ma abbiamo imparato la lezioni nel modo più duro: a meno che non investiamo nella preparazione contro le pandemie, e nella crisi climatica, restiamo esposti a danni enormi“. Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolinea come la pandemia di Covid-19 abbia mostrato “i limiti dei sistemi sanitari, sia di quelli deboli che di quelli forti, senza lasciare alcun paese intatto. Ha colpito tutti noi”. Quindi è necessario investire e prepararsi ad altre eventualità future, visto che “gli eventi degli ultimi sette mesi sono un tragico promemoria dell’insicurezza e ... Leggi su ilfattoquotidiano

