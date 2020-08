Coronavirus, oggi in Italia altri 6 morti e 402 nuovi casi: non erano così tanti dal 5 Giugno, oltre due mesi fa [DATI] (Di giovedì 6 agosto 2020) I DATI sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 6 morti, 347 guariti e 402 nuovi casi su 58.673 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,68% dei test processati, una percentuale identica a quella di ieri. I nuovi casi giornalieri non erano così tanti dal 5 Giugno, oltre due mesi fa, ma il numero in termini assoluti è comunque ancora eccezionalmente basso, anche se paragonato a quello degli altri Paesi europei. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono sempre le solite settentrionali: Lombardia (118), ... Leggi su meteoweb.eu

