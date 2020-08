Coronavirus, nuovo maxi focolaio: oltre cento contagiati (Di giovedì 6 agosto 2020) «Una situazione attuale del tutto sotto controllo, grazie anche alla tempestiva attività di tracciamento effettuata dall’Ats Val Padana, e un quadro generale che quindi non desta particolare preoccupazione». Queste le parole del sindaco di Rodigo Gianni Grassi dopo il secondo giorno di screening all’interno dell’azienda agricola Francescon, dove l’altro ieri era stato rinvenuto un maxi focolaio da covid, con ben 97 lavoratori contagiati. «Voglio rivolgermi ai miei concittadini – ha proseguito nella propria disamina Grassi – dicendo loro di stare tranquilli e di continuare a rispettare le più basilari norme di sicurezza anti contagio come l’indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale. Nessuna zona rossa verrà quindi istituita in paese ... Leggi su howtodofor

virginiaraggi : Oggi ho incontrato ministra @AzzolinaLucia. Ci siamo confrontate su ripartenza in sicurezza del nuovo anno scolasti… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo focolaio in un’azienda agricola del Mantovano: 97 persone positive - ilpost : È stato individuato in un'azienda agricola grazie alla segnalazione di un medico di famiglia: 97 persone sono risul… - CoESItalia : Nuovo Articolo: Coronavirus, generatore di ozono per sanificare ambulanze del 118. Coes: “Di nuovo in servizio dopo… - PalazzoAntonio : Ipotesi...... Il raffreddore potrebbe difenderci dal nuovo coronavirus -