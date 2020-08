Coronavirus nel mondo: quasi 19 milioni di casi, oltre 707.000 morti (Di giovedì 6 agosto 2020) Sono gli ultimi dati raccolti dalla John Hopkins University che monitora costantemente l'andamento della pandemia. Il Paese più colpito sono sempre gli Stati Uniti Leggi su firenzepost

ROMA – I casi confermati di coronavirus nel mondo sono saliti a 18.810.392, con 707.666 decessi a livello globale. Sono questi gli ultimi dati raccolti dalla John Hopkins University che monitora costa ...

L'ENAC scrive a Ryanair: violate "sistematicamente" norme anti Covid

(Teleborsa) - L’ENAC ha scritto alla compagnia aerea Ryanair per contestare le ripetute violazioni delle norme sanitarie anti Covid-19, attualmente in vigore, disposte dal Governo italiano a protezion ...

