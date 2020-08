Coronavirus, nel Lazio zero morti e 18 nuovi positivi, 9 a Roma,. Ricoverato un ragazzo di 15 anni (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus , i dati del Lazio di oggi giovedì 6 agosto comunicati dall'assessorato alla Sanità della Regione sulla pagina Facebook dedicata e dall'assessore Alessio D'Amato in conferenza stampa. I ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, record da maggio a Berlino. L'Africa si avvicina a un milione di casi la Repubblica Coronavirus, ventidue nuovi positivi, quattro pazienti in terapia intensiva

Sono ventidue i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Piemonte. Sedici sono asintomatici. E' quanto si ricava dal bollettino diffuso dalla Regione. Il totale è salito a quota 31.762. L ...

Coronavirus, report: Rt sopra 1 in 11 Regioni, nazionale a 1.01

Milano, 6 ago. (LaPresse) - "Undici Regioni e Province autonome hanno avuto un aumento nel numero di casi diagnosticati rispetto alla settimana precedente che non può essere attribuito unicamente ad u ...

