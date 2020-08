Coronavirus, monitoraggio: l’indice di trasmissione Rt nazionale sale a 1.01, ma molti infetti sono asintomatici (Di giovedì 6 agosto 2020) L’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici, è pari a 1.01. Lo rileva il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute. Questo indica, si sottolinea, che, “al netto dei casi identificati attraverso attivita’ di screening e dei casi importati, il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro paese e’ stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane”. L’eta’ mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana “è ormai intorno ai 40 anni” e “questo comporta un rischio piu’ basso nel breve periodo di un possibile sovraccarico dei servizi sanitari“. Coronavirus, oggi in Italia altri 6 morti e 402 nuovi casi: non erano così tanti dal 5 Giugno, oltre due mesi fa DATIL'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

Sale lievemente il numero delle persone positive in Italia: dopo i 384 contagi comunicati ieri, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a ...· 9 ASL 3(4 contatti di caso, 1 ospite RSA, 4 da attività di monitoraggio sanitario sulla popolazione). Il cluster di Savona è praticamente esaurito. In provincia di Imperia vi sono 67 casi, 5 sono os ...