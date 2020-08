Coronavirus, Massimo Galli: “Vaccino non prima di fine 2021” (Di giovedì 6 agosto 2020) L’infettivologo Massimo Galli, Direttore malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, parla del vaccino contro il Coronavirus. “Ho messo via una bottiglia di champagne per il vaccino anti-Covid, ma temo che non lo stapperò prima della fine 2021”, a esprimersi così questa mattina, nel corso di un’intervista alla trasmissione ‘Agorà’ su Raitre, è l’infettivologo Massimo Galli, … L'articolo Coronavirus, Massimo Galli: “Vaccino non prima di fine 2021” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

fanpage : In Puglia la prima fabbrica pubblica di mascherine d’Italia: “Costeranno massimo 26 centesimi” - fanpage : Il monito dell'infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli - stelle_lune : RT @FabrizioDalCol: Coronavirus, 'Nessuna seconda ondataIn Italia in autunno sarà come adesso' - Bobbio65M : RT @il_brigante07: 'Navi quarantena per i migranti? Sarà un disastro'. L'infettivologo stronca Lamorgese - Il Tempo - PaolaTacconi : RT @AnnaLauraOrrico: Governo e amministrazioni locali stanno dando il massimo per la sicurezza. Queste immagini mi addolorano. La maggior p… -