Coronavirus, Massimo Galli: “Ho una bottiglia di champagne per il vaccino, ma temo che brinderò solo alle fine del 2021” (Di giovedì 6 agosto 2020) “Ho messo via una bottiglia di champagne per il vaccino anti-Covid, ma temo che non lo stapperò prima della fine 2021″. Così Massimo Galli, Direttore malattie infettive dell’Ospedale Sacco (Milano), questa mattina ad Agorà su Rai3, commentando le affermazioni del presidente Usa Donald Trump per il quale il vaccino arriverà entro il 2020. “Allo stato attuale – spiega – quasi nessun vaccino ha superato la fase 1 della sperimentazione. E quando ci sarà bisognerà produrlo per le esigenze mondiali, distribuirlo e somministrarlo. E tutto questo mi preoccupa”, ha aggiunto il professore dialogando con il conduttore Roberto Vicaretti. “E’ ... Leggi su meteoweb.eu

"Ho messo via una bottiglia di champagne per il vaccino anti-Covid, ma temo che non lo stapperò prima della fine del 2021". Lo ha detto Massimo Galli, direttore malattie infettive dell'Ospedale Sacco ...