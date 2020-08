Coronavirus, Los Angeles stacca luce e acqua a chi organizza party in piena pandemia (Di giovedì 6 agosto 2020) La città di Los Angeles per combattere chi non segue le restrizioni antiCoronavirus è pronta a staccare le utenze della corrente elettrica e dell’acqua a tutte le case e ville in cui si svolgeranno... Leggi su feedpress.me

La città di Los Angeles, per contrastare chi non segue le restrizioni anti-Covid, è pronta a staccare le utenze della corrente elettrica e dell'acqua a tutte le case e ville in cui si svolgeranno gran ...

