Coronavirus, l'indice di contagio in Italia supera 1: scatta l'allerta (Di giovedì 6 agosto 2020) In Italia l 'indice di contagio per coronaviru s sale oltre 1 e scatta l 'allerta. Sebbene, secondo gli esperti, la situazione non sarebbe ancora preoccupante, iniziano ad esserci dei segnali di ... Leggi su leggo

TgLa7 : #coronavirus, Monitoraggio Iss-ministero della Salute: indice trasmissione Rt nazionale a 1.0. Numero casi sintomat… - fanpage : Coronavirus, monitoraggio settimanale Iss: indice trasmissione Rt nazionale a 1.01 - Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - paolorm2012 : RT @dukana2: #Covid19??salgono i contagi??402 nuovi casi. Report #Iss??Tendenza in aumento, indice #Rt a 1,1 ...#TornateLiberi ????????????con #Zang… - stop_fake_news_ : AGI - Non solo l'epidemia di coronavirus, in Italia, “non è conclusa”, come si sapeva. Ma l'indice di trasmissione… -