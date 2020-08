Coronavirus Liguria, il bollettino del 6 agosto: 13 nuovi casi in un giorno (Di giovedì 6 agosto 2020) La Sono tredici i nuovi casi di Coronavirus in 24 ore in Liguria. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino giornaliero. Per un altro giorno non ci sono morti: una notizia che fa ben sperare dopo ... Leggi su lanazione

zazoomblog : Coronavirus Liguria il bollettino del 6 agosto: 13 nuovi casi in un giorno - #Coronavirus #Liguria #bollettino - BJLiguria : Bollettino Coronavirus: cluster di Savona in via di esaurimento - - genesdegenes : #Coronavirus, il bollettino nazionale di oggi 6 agosto: 402 nuovi positivi e 6 decessi. - radioaldebaran : Coronavirus, sono 10 in più i positivi in Liguria - #Cronaca #Tigullio - - gianpaolodabove : Coronavirus Liguria oggi, 13 casi nuovi con 1575 tamponi effettuati, 3 nel savonese -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Liguria Coronavirus, “cluster Savona praticamente esaurito”. Ma sono 13 i nuovi positivi in Liguria IVG.it Coronavirus, salgono ancora i contagi in Italia: 402 nuovi casi

Continuano a salire i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 402 casi, portando così il totale delle persone che hanno contratto la malattia a 249.204, no ...

Coronavirus, Liguria: 13 nuovi casi, di cui un ospite di RSA nell’imperiese / Il bollettino

In particolare si riferiscono a un ospite di una RSA dell’Asl 1 imperiese, 3 dell’Asl 2 (di cui 2 sono contatti di casi confermati e 1 è caso isolato) e 9 dell’ASL 3 (di cui 4 contatti di caso, 1 ospi ...

Continuano a salire i nuovi contagi da coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 402 casi, portando così il totale delle persone che hanno contratto la malattia a 249.204, no ...In particolare si riferiscono a un ospite di una RSA dell’Asl 1 imperiese, 3 dell’Asl 2 (di cui 2 sono contatti di casi confermati e 1 è caso isolato) e 9 dell’ASL 3 (di cui 4 contatti di caso, 1 ospi ...