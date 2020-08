Coronavirus, Licenziamenti, la scadenza del blocco diventa mobile. Salta il bonus ristoranti (Di giovedì 6 agosto 2020) Il provvedimento in arrivo al consiglio dei ministri. Entra il piano per il Sud, con gli sconti sui contributi alle aziende che assumono stabilmente. Un mese in più di reddito d’emergenza per chi è ancora in difficoltà Leggi su corriere

