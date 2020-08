Coronavirus Lazio, il bollettino: 18 nuovi casi, contagiato un 15enne (Di giovedì 6 agosto 2020) Oggi nel Lazio si registrano 18 casi di contagio da Coronavirus e zero decessi. Di questi due sono casi di rientro dalla Sicilia, uno individuato in fase di screening da parte della Asl e un caso di... Leggi su ilmessaggero

Non ci sono ancora novità in città riguardo la situazione Covid-19. La Regione Lazio ha comunicato che oggi non ci sono nuovi casi positivi riscontrati nel territorio della Asl Roma 4 Dall’inizio dell ...Roma, 6 ago. (askanews) - "Oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi due sono casi di rientro dalla Sicilia, uno individuato in fase di screening da parte della Asl e un caso di importazione ...