Coronavirus Italia, "tendenza dei contagi in aumento". Rt sopra 1 in 11 regioni (Di giovedì 6 agosto 2020) "Sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell`infezione da Sars-Cov-2, al momento siamo in una situazione che mostra una tendenza in aumento ".

Coronavirus Italia, ultime notizie: 402 nuovi casi e 6 vittime

Coronavirus, Massimo Clementi: "Virus mutato? A qualcuno verrà una crisi epilettica, ma..."

Gli atti sul coronavirus sono stati finalmente desecretati. A esultare più di tutti è Massimo Clementi, professore ordinario di virologia al San Raffaele. È lui per primo a chiedersi come mai Giuseppe ...

Immunologo Minelli: "Fenotipi Covid spiegano diversi effetti del virus"

Roma, 6 ago - Perchè a parità di condizioni ambientali, sociali, economiche, professionali, nutrizionali, qualcuno si ammala di Covid-19 e qualcun altro no? E perchè, pure a parità di trattamenti tera ...

