Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 6 agosto: morti, contagi, guariti (Di giovedì 6 agosto 2020) A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, giovedì 6 agosto 2020. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia sono 12.694 (+48 rispetto ieri). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 402 nuovi casi (di cui 118 in Lombardia), portando così il totale dei contagi da inizio pandemia a quota 249.204. Tra ieri e oggi si segnalano 6 morti: il totale delle vittime in ... Leggi su tpi

Immigrati positivi al coronavirus nelle strutture d'accoglienza abruzzesi, il caso finisce in Parlamento. Ci ha pensato il pescarese Nazario Pagano, senatore di Forza Italia, che oggi (6 agosto) si è ...

