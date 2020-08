Coronavirus: Israele avvierà il test del vaccino sull’uomo (Di giovedì 6 agosto 2020) Israele comincerà a testare sull’uomo il suo vaccino anti Covid 19 a partire da metà ottobre. Lo ha annunciato il ministro della difesa Benny Gantz dopo aver visitato l”Istituto di Ricerca Biologica’ di Nes Ziona, vicino al ministero stesso. “Cominceremo i test sull’uomo – ha detto il ministro – dopo le feste ebraiche” che quest’anno finiscono il 10 ottobre. Durante la visita all’Istituto, Gantz – secondo il suo ufficio – “è stato informato dei recenti progressi sullo sviluppo del vaccino e anticorpi per il Coronavirus”. L'articolo Coronavirus: Israele avvierà il test del vaccino sull’uomo ... Leggi su meteoweb.eu

israele360 : I cieli di Israele potrebbero riaprire parzialmente il 16 agosto, lo ha deciso ieri sera il gabinetto dei ministri… - laitman_it : Più il coronavirus va avanti e più malcontento ci sarà in Israele, fino a portare a guerre civili. L'egoismo cresce… - VittorioPalumbo : RT @bscfederico: L'esplosione colpisce un Libano già vicino al collasso a causa del coronavirus e della peggiore crisi economica degli ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Israele

Agenzia ANSA

La tragedia nel porto di Beirut suscita interrogativi legittimi e fantasiose ipotesi di geopolitica al cucchiaio. Non è mancata neppure la malafede: sono ancora in corso le operazioni per recuperare d ...I casi confermati di coronavirus nel mondo sono saliti a 18.810.392, con 707.666 decessi a livello globale. Sono questi gli ultimi dati raccolti dalla John Hopkins University che monitora costantement ...