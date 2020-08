Coronavirus, infermiere ruba 6mila euro a paziente intubato che muore pochi giorni dopo (Di giovedì 6 agosto 2020) Denunciati un infermiere di 41 anni e la fidanzata per furto aggravato in concorso. Lo scorso marzo avrebbero approfittato di un anziano intubato per Coronavirus in terapia intensiva per sottrargli la carta bancomat e prelevare circa seimila euro dal suo conto. Bergamo, infermiere 41enne ruba bancomat a paziente covid e gli toglie 6mila euro La … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

