Coronavirus in Italia oggi 6 agosto: i dati della Protezione Civile (Di giovedì 6 agosto 2020) L’andamento dei contagi di Coronavirus oggi in Italia secondo il bollettino del ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: 402 sono i nuovi positivi e 6 morti. Ieri i positivi erano 384 e i morti dieci. I casi totali ammontano a 249204 e i dimessi guariti sono 201322 (347 in più di ieri). Le terapie intensive in Italia sono 42 (uno in più di ieri) mentre i ricoverati con sintomi sono 762 (due in meno di ieri). Le regioni a zero casi sono Molise e Basilicata. I risultati dei tamponi processati sono 58673. oggi in Lombardia superati i 100 casi, ci sono 118 nuovi positivi al Coronavirus e si registrano 5 nuovi decessi. Nel Lazio i nuovi casi di positivi nelle ultime 24 ... Leggi su nextquotidiano

MediasetTgcom24 : Conte: 'Ora l'Italia riparte e sulla scuola garantisco io' #coronavirus - repubblica : Coronavirus, il Cts voleva misure differenziate ma Conte decise il lockdown per tutta l'Italia [di ALESSANDRA ZINIT… - rtl1025 : ?? #Coronavirus in #Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 384 nuovi casi (ieri erano stati 190), per un tot… - MichelaRoi : RT @granmartello: Coronavirus, il Cts voleva misure differenziate ma Conte decise il lockdown per tutta l'Italia. Adesso come cittadino mi… - MaurizioFuochi : RT @carlo_taormina: Perché il Copasir non sente me ? Ho la mappatura di tutta l’Italia sulle porcherie assassine coronavirus. Scoprirebbe l… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia coronavirus-italia-news-ultime-notizie-aggiornamenti-6-agosto Il Sole 24 ORE Elite 4: riprese bloccate, caso di Coronavirus sul set

Stop momentaneo per le riprese della quarta stagione di Elite. I lavori per il nuovo ciclo di episodi, cominciati soltanto lo scorso lunedì, sono stati infatti interrotti a causa di un caso di Coronav ...

Covid, più perdita di gusto e olfatto nei pazienti giovani

I pazienti più giovani con COVID-19 hanno maggiori possibilità di perdere il senso del gusto e dell'olfatto rispetto ai più anziani. Questi sintomi vanno quindi considerati ancora di più un campanello ...

Stop momentaneo per le riprese della quarta stagione di Elite. I lavori per il nuovo ciclo di episodi, cominciati soltanto lo scorso lunedì, sono stati infatti interrotti a causa di un caso di Coronav ...I pazienti più giovani con COVID-19 hanno maggiori possibilità di perdere il senso del gusto e dell'olfatto rispetto ai più anziani. Questi sintomi vanno quindi considerati ancora di più un campanello ...