Coronavirus, in Italia crescono i nuovi positivi: 402 (ieri 384). I nuovi decessi sono 6 (ieri 10) – Il bollettino della Protezione Civile (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (6 agosto) Il bollettino del 6 agosto L'ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute sulla situazione Coronavirus in Italia segnala 402 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Una cifra in aumento rispetto agli ultimi giorni, che che conferma l'andamento crescente della curva. ieri, 5 agosto, si erano registrati 384 nuovi casi. Due giorni fa, l'incremento era stato di 190 e il 3 agosto di 159. Il totale dei casi registrati in Italia dall'inizio del monitoraggio della pandemia sale a 249.204.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus Italia, ultime notizie: 402 nuovi casi e 6 vittime Il Sole 24 ORE Ipotesi di proroga dell’obbligo mascherine fino al 31 agosto, possibile anche la conferma della chiusura delle discoteche

ROMA – C’e’ l’ipotesi della proroga al 31 agosto dell’obbligo di indossare le mascherine di protezione personale. Sarebbe, secondo quanto si apprende, questo l’orientamento del governo che sta mettend ...

Da lunedì entra in vigore il nuovo decreto: cosa prevede su discoteche, treni e scuola

Il nuovo Dpcm, tra quelli degli ultimi mesi, è certamente il più chiacchierato. Doveva essere emanato entro il 31 luglio, ma poi il Governo Conte ha stabilito un rinvio temporale di circa una settiman ...

