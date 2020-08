Coronavirus, in Germania più di mille nuovi casi in un giorno: non succedeva dal 7 maggio. Ora il timore è per chi rientra dalle vacanze (Di giovedì 6 agosto 2020) Salgono ancora i nuovi contagi da Coronavirus in Germania: 1045 nelle ultime 24 ore (erano 740 ieri), secondo i dati riportati dal Robert Koch Institut a mezzanotte. Il fattore di riproduzione giornaliero del contagio al 5 agosto è ancora di 0,9 e il fattore di riproduzione sui sette giorni è 0,99. È la prima volta dal 7 maggio che si contano più di mille casi in un giorno. Il ministro della Salute Jens Spahn in conferenza stampa ha annunciato l’introduzione di un test gratuito obbligatorio per per chi arriva dalle zone a rischio. L’obbligo sarà introdotto a partire da sabato: “La pandemia non è andata via” e “c’è il rischio che il virus torni in ... Leggi su ilfattoquotidiano

