Coronavirus, in Germania oltre mille nuovi casi. Spagna, lockdown per 32mila persone (Di giovedì 6 agosto 2020) Nuovo allarme contagi in Germania : sono infatti 1045 i nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Ieri il dato registrato nel Paese era stato di 740. Scondo i numeri riportati dal Robert Koch ... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Germania contagi mai così alti da maggio: 87% in più rispetto alla soglia minima del 15 luglio… - MediasetTgcom24 : Covid, picco di nuovi contagi in Germania: 1.045 in un giorno #coronavirus - fattoquotidiano : 'È ARRIVATA LA SECONDA ONDATA' Coronavirus nel mondo / Contagi crescono in Germania, il Belgio fa appello alla pazi… - MaraTahnee : RT @greenMe_it: Coronavirus: in Germania ordine di isolare i bambini in quarantena dal resto della famiglia - ApuntoM : Bronzolo (BZ) torna l'obbligo #mascherina anche all'aperto dopo 10 contagi #coronavirus in 24/h su 2.800 abitanti… -