Coronavirus: in Germania contagi mai così alti da maggio (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA, - BERLINO, 6 AGO - Il numero dei nuovi contagi in un giorno per il covid-19 in Germania - 1045 - non era così alto da tre mesi, e la soglia delle mille nuove infezioni non veniva superata dall'... Leggi su corrieredellosport

fattoquotidiano : 'È ARRIVATA LA SECONDA ONDATA' Coronavirus nel mondo / Contagi crescono in Germania, il Belgio fa appello alla pazi… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in #Germania contagi mai così alti da maggio: 87% in più rispetto alla soglia minima del 15 luglio… - MediasetTgcom24 : Covid, picco di nuovi contagi in Germania: 1.045 in un giorno #coronavirus - jeperego : RT @jeperego: #Germania,oltre 1000 nuovi casi #coronavirus ( 1045), l'aumento del numero di nuove infezioni non può essere spiegato da più… - BattiatoLidia : RT @MediasetTgcom24: Covid, picco di nuovi contagi in Germania: 1.045 in un giorno #coronavirus -