Coronavirus in Campania, i dati del 5 agosto: 5 positivi e 14 guariti (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 5 agosto dell’unità di Crisi regionale riporta 5 nuovi positivi su 2.919 tamponi effettuati. Cinque persone positive al Covid-19, zero decessi e 14 guariti nelle ultime 24 ore in Campania. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi, da inizio epidemia, salgono a 5.035 mentre i decessi … Leggi su 2anews

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - trekking_tv : Coronavirus Campania, 0 decessi, 5 positivi e 14 guariti - iISud24 : #Coronavirus, 402 nuovi casi e sei decessi in Italia. La Campania con cinque ‘positivi’ #6agosto #COVID?19… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania Coronavirus Campania, quasi del tutto estinto il focolaio di Mondragone. DIRETTA Sky Tg24 Coronavirus Italia, "tendenza dei contagi in aumento". Rt sopra 1

Nell'elenco di regioni e province autonome con Rt sopra 1 figurano: Campania (1.25), Emilia Romagna (1.01), Lazio ... "Il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese tende ad aumentare rispetto alla ...

Campania - Coronavirus, sono 5 i pazienti positivi del giorno

Sono 5 i positivi in Campania secondo l'ultimo bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 ...

Nell'elenco di regioni e province autonome con Rt sopra 1 figurano: Campania (1.25), Emilia Romagna (1.01), Lazio ... "Il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese tende ad aumentare rispetto alla ...Sono 5 i positivi in Campania secondo l'ultimo bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1 ...