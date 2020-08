Coronavirus in Campania, ecco il dato di oggi, 6 agosto 2020 (Di giovedì 6 agosto 2020) Covid-19, dalla Regione un premio per il personale sanitario impegnato nell'emergenza 3 August 2020 Coronavirus, in arrivo nuovo DPCM: cosa cambia dal 10 agosto 6 August 2020 Questo il bollettino di ... Leggi su avellinotoday

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento quotidiano: • Tasso grezzo di letalità: 14,2% Regioni con… - Agenzia_Ansa : #coronavirus #Iss Otto rtegioni con #Rt sopra 1. Il #Veneto è la regione con l'indice più alto, poi #Sicilia e… - fanpage : Campania, 29 positivi. De Luca: “Dati nomi falsi al ristorante, stupidità assoluta” - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Coronavirus, sono 5 i pazienti positivi del giorno LEGGI LA NEWS: - 100x100Napoli : Il bollettino giornaliero dei nuovi casi di Coronavirus in Campania -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

Sky Tg24

In Italia ci sono attualmente 12.694 positivi per Covid-19, con un aumento di 48 casi da ieri. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è di 249.204, con un incremento nelle ultime 24 ore ...Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale ... 425 in Toscana, 385 in Campania, 342 in Sicilia, 210 in Liguria, 158 in Puglia, 153 in ...