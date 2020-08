Coronavirus, il viceministro Sileri: “sta circolando pochissimo in Italia, l’emergenza non tornerà” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, per fare un punto riguardo l’attuale situazione del covid 19 in Italia. “I numeri emersi dalla ricerca Istat, che sono stati appena pubblicati sono altissimi e sono una fotografia del passaggio del virus in Italia. C’è il tema però da evidenziare sull’immunità e sulla sua durata, non sappiamo quanto duri l’immunità, non lo sanno nemmeno gli scienziati. Io stesso che ho preso il virus, ed ho gli anticorpi, non saprei dire per quanto ancora. E’ importante non abbassare la guardia.” “Confermo che il DPCM di Agosto sarà in vigore da lunedì 10. Riguardo le norme ... Leggi su meteoweb.eu

DanielaZini1 : Coronavirus, minacce a Sileri: viceministro della Salute sotto scorta - - infoitinterno : Coronavirus, viceministro Sileri: «Partiti accertamenti nelle Rsa e negli ospedali della provincia di Como» - AnnaMar74773335 : RT @ANotizia: Coronavirus, viceministro Sileri: «Partiti accertamenti nelle Rsa e negli ospedali della provincia di Como» - CarieriF : RT @ANotizia: Coronavirus, viceministro Sileri: «Partiti accertamenti nelle Rsa e negli ospedali della provincia di Como» - ringetto65 : RT @ANotizia: Coronavirus, viceministro Sileri: «Partiti accertamenti nelle Rsa e negli ospedali della provincia di Como» -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus viceministro Coronavirus, il viceministro Sileri: “sta circolando pochissimo in Italia, l’emergenza non tor ... Meteo Web Covid, Nas in Rsa di Como: sequestrate 363 cartelle di pazienti morti

Roma, 4 ago (Adnkronos Salute) - Il Nas di Milano, al termine di accertamenti presso 17 residenze sanitarie assistenziali e un ospedale della Provincia di Como, ha sequestrato 363 cartelle cliniche di ...

In Piazza del Popolo a Roma test congiunti per Covid-19 e Epatite C

L'iniziativa di ACE – Alleanza contro le Epatiti ha il patrocinio di EpaC Onlus e il supporto della multinazionale Abbvie È partita oggi, mercoledì 5 agosto, a Roma, un’importante campagna di prevenzi ...

Roma, 4 ago (Adnkronos Salute) - Il Nas di Milano, al termine di accertamenti presso 17 residenze sanitarie assistenziali e un ospedale della Provincia di Como, ha sequestrato 363 cartelle cliniche di ...L'iniziativa di ACE – Alleanza contro le Epatiti ha il patrocinio di EpaC Onlus e il supporto della multinazionale Abbvie È partita oggi, mercoledì 5 agosto, a Roma, un’importante campagna di prevenzi ...