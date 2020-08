Coronavirus, il ministro Speranza sul prossimo Dpcm: “Ripartono le crociere, prime dosi del vaccino entro fine anno”. Confermata la riapertura delle scuole (Di giovedì 6 agosto 2020) “Altre attività riapriranno con il prossimo Dpcm, l’idea è far ripartire attività fieristiche e navi da crociera”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato sulle misure adottate dal governo per affrontare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Per Ecd in Italia ci sono 5,2 casi per 100mila abitanti, il più basso in Europa. Cosi’ il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato sulle misure adottate dal governo per affrontare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. “L’Italia – ha aggiunto – è messa meglio per la situazione epidemica e questo è un risultato ... Leggi su meteoweb.eu

