Coronavirus, il ministro Speranza: “A fine anno prime dosi di vaccino. Ripartono fiere e crociere” (Di giovedì 6 agosto 2020) Il ministro della Salute Roberto Speranza ha dichiarato, presso l’ultima udienza in Senato, due imporanti novità in merito al Coronavirus, la riapertura di alcune attività come attività fieristiche e la possibilità di ritornare ad usufruire le navi da crociera, oltre a fornire una data per i primi vaccini anti Covid-19, che arriveranno a fine 2020. Le dichiarazioni di Speranza Nel dettaglio il ministro ha così dichiarato: “Nel prossimo decreto del governo con le nuove misure contro gli effetti del Coronavirus ci saranno risposte anche per la cura di altre patologie, in merito alle prestazioni sospese o rinviate, che hanno avuto un peso sulle liste di attesa ancor ... Leggi su giornal

Agenzia_Ansa : Il ministro #Speranza al Question Time: 'Un metro di distanza al chiuso, ma eccezione per gli aerei' #Coronavirus… - Agenzia_Ansa : I Verbali del Comitato Tecnico Scientifico #Cts sono stati desecretati, sono consultabili online . Il ministro del… - SkyTG24 : Dopo la firma del ministro Speranza sull'ordinanza che conferma l'obbligo del metro e delle mascherine, arrivano le… - boettoisabella1 : RT @_DAGOSPIA_: POSTA! - NON VORREMMO ESSERE NEI PANNI DEL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO. DOVESSE... - _DAGOSPIA_ : POSTA! - NON VORREMMO ESSERE NEI PANNI DEL MINISTRO DEGLI ESTERI DI MAIO. DOVESSE... -