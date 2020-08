Coronavirus, il bollettino del 6 agosto: altri 402 contagiati (Di giovedì 6 agosto 2020) Salgono ancora i contagi da Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore i nuovi casi registrati sono 402, per un totale di malati dall’inizio della pandemia che raggiunge quota 249.204. Sono sei i nuovi morti con il bilancio totale che sale a 35.187. I guariti sono 347, ma secondo il monitoraggio del Ministero della Salute si conferma negli ultimi giorni la tendenza in aumento, con l’indice RT sopra 1 in ben 11 regioni. Negli ospedali sono attualmente ricoverati 762 pazienti con sintomi, di cui 42 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono al momento 11.890 persone. Il totale dei positivi in Italia oggi è di 12.694 persone. Solo due regioni non hanno registrato nuovi casi nelle ultime 24 ore, ovvero Basilicata e Molise. La Lombardia è la regione in cui si registra il maggior numero di contagi, ovvero 118 nelle ultime 24 ... Leggi su blogo

