Coronavirus, Galli: 'Vaccino anti-Covid non prima di dicembre 2021' (Di giovedì 6 agosto 2020) Un Vaccino anti-Covid non sarà disponibile su larga scala prima della fine del 2021, mentre per l'autunno di quest'anno è meglio concentrarsi sulla campagna vaccinale per l'influenza. Così Massimo ... Leggi su leggo

