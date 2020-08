Coronavirus, Galli: «Temo che non ci sarà prima della fine del 2021», doccia fredda sul vaccino (Di giovedì 6 agosto 2020) «Ho messo via una bottiglia di champagne per il vaccino anti-Covid, ma Temo che non lo stapperò prima della fine del 2021». Così Massimo Galli, direttore Malattie infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, commenta le recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, secondo cui invece il vaccino arriverà entro l’anno. A quanto pare dovremo sorbirci un altro anno e mezzo di convivenza col Coronavirus, che dallo scorso inverno ha messo sottosopra le nostre esistenze. leggi anche l’articolo —> Coronavirus, virologo Palù: «Destinato a durare… Il sospetto che non sia naturale non è ... Leggi su urbanpost

