Coronavirus, Galli: 'Temo che il vaccino non arriverà prima della fine del 2021' (Di giovedì 6 agosto 2020) 'Ho messo via una bottiglia di champagne per il vaccino anti-Covid , ma Temo che non lo stapperò prima della fine del 2021'. Lo ha detto Massimo Galli , direttore Malattie infettive dell'Ospedale ... Leggi su tgcom24.mediaset

