Coronavirus, Galli smentisce il ministro Speranza e frena sui tempi del vaccino: «Non prima della fine del 2021» (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (6 agosto)Il direttore del reparto di malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, frena gli entusiasmi su un vaccino contro il Coronavirus in arrivo entro fine anno. «Ho messo via una bottiglia di champagne per il vaccino anti-Covid, ma temo che non lo stapperò prima della fine 2021», dice l’infettivologo ospite ad Agorà su Rai3. Sono online gli atti del Comitato Tecnico Scientifico sul CoronavirusCommentando le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump su un vaccino in arrivo entro il 2020 Galli ha dichiarato: «Allo stato attuale quasi nessun ... Leggi su open.online

fanpage : Il monito dell'infettivologo del Sacco di Milano Massimo Galli - wireditalia : L'editorialista del Corriere della Sera ha unito movida dei meno abbienti e coronavirus, accusando i giovani del “t… - romi_andrio : RT @Open_gol: Coronavirus, Galli smentisce il ministro Speranza e frena sui tempi del vaccino: «Non prima della fine del 2021» https://t.co… - danieledv79 : RT @Corriere: Coronavirus, Galli: «Temo che il vaccino non ci sarà prima della fine del 2021» - PePe12763727 : RT @Corriere: Coronavirus, Galli: «Temo che il vaccino non ci sarà prima della fine del 2021» -