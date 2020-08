Coronavirus, Fb cancella post di Trump (Di giovedì 6 agosto 2020) WASHINGTON, 6 AGO - Facebook ha rimosso un post della pagina del presidente americano Donald Trump in cui si affermava che i bambini sono quasi immuni dal Coronavirus. "Si tratta di contenuti che ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Facebook cancella un post 'disinformativo' di Trump - MediasetTgcom24 : Facebook cancella post di Trump: falsità sul coronavirus #coronavirus - Agenzia_Ansa : #Trenitalia e #Italo viaggeranno al 50%. Sospesa la deroga al distanziamento sociale. Restano i posti a scacchiera… - enrica_emme : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus, Facebook cancella un post 'disinformativo' di Trump - angelolubrano : Facebook e Twitter stoppano Trump: disinforma sul virus - Nord America - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cancella

Continua a far discutere il pensiero di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, in merito alla gestione Covid nel Paese a stelle e strisce. L’ultima sua uscita mediatica riguarda la riapertura del ...Seconda ondata coronavirus in Spagna ... siamo tornati ai livelli del lockdown" "Abbiamo così cancellato buona parte dei progressi compiuti nelle prime settimane dopo la fine del lockdown ...