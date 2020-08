Coronavirus, ecco cosa c’è nei verbali del Comitato tecnico scientifico appena resi pubblici (Di giovedì 6 agosto 2020) (foto: Antonio Masiello / POOL / Paolo Tre / POOL via Getty Images)Una gestione del lockdown da Coronavirus più politica che scientifica, sia nella fase di chiusura che in quella di riapertura. Scuole chiuse anche se la commissione Colao parlava di un rischio medio-basso. E alcune chicche, come ventilatori impossibili da valutare perché la brochure di presentazione era scritta solo in cinese. C’è tutto questo nei verbali del Comitato tecnico-scientifico appena pubblicati sul sito della Fondazione Luigi Einaudi, dopo qualche polemica sulla necessità di tenerli secretati per ragioni di ordine pubblico. La fase di lockdown Nella seduta del 7 marzo, per esempio, il Comitato tecnico ... Leggi su wired

