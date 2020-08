Coronavirus e tasso di contagi: in Italia tra i più bassi. Germania, 1045 nuovi casi (Di giovedì 6 agosto 2020) Nuovo allarme contagi in Germania : sono infatti 1045 i nuovi contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Ieri il dato registrato nel Paese era stato di 740. Scondo i numeri riportati dal Robert Koch ... Leggi su quotidiano

“La Sicilia non può permettersi un altro lockdown. Vanno attuate subito tutte le misure di sicurezza, di vigilanza e di controllo per evitare che il Coronavirus si propaghi a macchia d’olio nell’isola ...Sono 30 i nuovi contagiati in Sicilia, secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute: più della metà sono a Catania. Dei 30 nuovi positivi 13 sono migranti. Tre persone in più sono in osped ...