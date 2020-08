Coronavirus, da Madrid un video virale per incentivare l’uso della mascherina. Una birra rinfrescante con gli amici? Il finale è choc (Di giovedì 6 agosto 2020) La Comunidad de Madrid per incentivare l’uso della mascherina ha scelto di pubblicare un video choc: una sequenza di situazioni abbinate ad una temperatura. Dall’appartamento a 32 gradi, alla birra con gli amici (a 30 gradi) per arrivare fino all’ospedale (25 gradi) e al reparto di terapia intensiva (22 gradi). L’ultima immagine è quella di un forno crematorio, 980 gradi, che lancia il messaggio finale: ci sono cose che scaldano più di una mascherina. Proteggiti, proteggiamoci. L'articolo Coronavirus, da Madrid un video virale per incentivare l’uso della ... Leggi su ilfattoquotidiano

